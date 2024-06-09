شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتابع مدافع طنطا تحسباً لضمه فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو نادي بيراميدز المدافع أحمد أباظة، مدافع فريق نادي طنطا، والذي يقدم مستويات قوية مع الفريق، لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبلغ المدافع 26 عاما، ولعب خلال الموسم الماضي مع كفر الشيخ 26 مباراة، وخرج بـ 14 لقاء كلين شيت وسجل هدفا وصنع هدفا آخر، وحصل على أفضل مدافع في الجولة 6 مرات.

وانضم أحمد أباظة في الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضي لصفوف فريق طنطا، حبث شارك في 11 مباراة وخرج بكلين شيت في 5 مباريات وحصل على جائزة مدافع الجولة 3 مرات.

وصعد المدافع أحمد أباظة وساهم في تأهل حرس الحدود إلى الدوري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما لعب مع الجونة فى الدوري الممتاز موسم ٢٠١٨-٢٠٢٠.