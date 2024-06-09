شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد جلسة تقييم علاج علي معلول بعد جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع علي معلول لاعب الأهلي لفحص طبي وجلسة متابعة بعد 21 يوماً لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس مؤخراً بأحد المستشفيات بالقاهرة. وبدأ معلول مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها 20 مايو الماضي عقب إصابته في الدقائق الأولى من مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع معلول كل عدة أسابيع لجلسة متابعة للاطمئنان على حالته وسير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، خاصة أنه يحتاج فترة تتراوح بين 4 لـ6 أشهر للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات والمباريات.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات في مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها ، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.