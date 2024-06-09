قد يعود إلى مصر.. موسيماني يكشف مفاجأة قوية بشأن مستقبله التدريبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أبها السعودي والأهلي الأسبق، مفاجأة كبيرة بشأن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وقاد موسيماني فريق أبها للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بعد الخسارة من الحزم بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن، ليتراجع إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

وفي تصريحات عبر موقع "soccer laduma"، قال موسيماني: "أمتلك عروضاً للتدريب في مصر، تونس والجزائر لقد عملت في هذه الدول من قبل وحققنا أشياء جيدة".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "لم أحسم الاختيار حتى الآن، دائما ما توجد مناقشات حول لماذا هذا الفريق وليس الفريق الأخر".

يشار إلى أن موسيماني صاحب الـ59 عاماً تولي القيادة الفنية لأبها في يناير 2024 خلفًا للمدرب السعودي يوسف المناعي، وشارك مع الفريق خلال الموسم المنقضي في 15 مباراة بدوري روشن فاز في 5 وتعادل في 3 لقاءات وتلقي 7 هزائم.