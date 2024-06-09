القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقرر استضافة بطولة كأس العالم 2026 في الثلاثة دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم المقبلة 2026، بعدما فازوا بشرف تنظيم هذه النسخة من المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

وتُنقل مواجهة غينيا بيساو أمام مصر عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، بالإضافة إلى مجموعة "ssc" السعودية الرياضية.

فيما يمكن للمشاهد متابعة المباراة عبر البث المباشر لتصفيات كاس العالم 2026، من خلال شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، الناقل الحصري الوحيد لـ مباريات مصر فى تصفيات كأس العالم 2026.