"فيفا" يدرس تطبيق قرار مثير

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباريات بالدوري المحلي خارج بلدها الأصلي خلال الموسم المقبل.

جاء ذلل بعد المقترح الذي قدمته أحد الشركات الأمريكية بإقامة عدد من المباريات للدوريات المحلية خارج بلادها، لكن الاقتراح قوبل بالرفض.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هذا المقترح تم وضعه مرة أخرى على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل القرارات المتطورة التي يتخذها "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك رغبة لدي المسؤولين بالموافقة على هذا الأمر، وذلك من سيكون هناك استفادة من هذا القرار خاصة إذا تم نقل بعض المباريات بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي إلى الولايات المتحدة الامريكية.

الجدير بالذكر أن هذا المقترح تم عرضه خلال سنوات عديدة سابقة في الدوري الإسباني، لكن قوبل بالرفض من الاتحادان الدولي والمحلي هذا الأمر بسبب الجماهير وحضورها للمباريات رغم أن العائد الربحي كبيرًا للغاية.