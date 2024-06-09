غياب نجم منتخب التشيك عن يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف منتخب التشيك، في بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، عن استبعاد لاعب من القائمة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

جاء استبعاد لاعب الوسط التشيكي ميشال ساديليك من بطولة أمم أوروبا بسبب سقوطه من دراجته وتعرض لإصابة في ساقه.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستكون هناك منافسة كبيرة خلال دور المجموعات من هذه البطولة، والتي تستضيفها ألمانيا.

وتتواجد التشيك ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من البرتغال، جورجيا وتركيا.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق لقب كأس الأمم الأوروبية خلال النسخة الماضية، بعدما فاز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3/2، في المباراة النهائية.