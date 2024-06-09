مدرب التشيك يعلق على غياب قائد المنتخب عن يورو 2024 بألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق مدرب المنتخب التشيكي الأول لكرة القدم إيفان هاسيك، على غياب أحد أهم لاعبيه عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

وكان لاعب المنتخب التشيكي ميشال ساديليك قد تعرض للإصابة بسبب سقوطه من دراجة كان يقودها قبل أيام من بطولة كأس الأمم الأوربية.

وأكد هاسيك أن غياب ساديليك، يعد صدمة كبيرة، حيث يمثل قوة كبيرة ولاعب من أصحاب الخبرات في المنتخب.

وقال المدير الفني للمنتخب التشيكي إيفان هاسيك: "بالتأكيد، هذه تعد انتكاسة كبيرة لنا، لأن ميشال أحد لاعبينا ذوي الخبرة".

وتابع: "لم يكن من قبيل الصدفة أنه ارتدى شارة الكابتن خلال المباراة ضد مالطا".

الجدير بالذكر أن المنتخب التشيكي يأتي في المجموعة السادسة، بالإضافة إلى كل من البرتغال، جورجيا وتركيا.