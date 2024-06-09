"جولة خارج الديار".. تركي آل الشيخ ينشر قرارا مرتقب من فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نقل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن طريق صحيفة فرنسية، قرارا جديدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن إقامة مباريات الدوري المحلي خارج محيط الدولة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لـيكيب.. ‏الفيفا سيضع قانون يسمح بلعب جولة واحدة من الدوري في أي دولة أخرى في أنحاء العالم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، منع إقامة مباراة الأهلي والزمالك الماضية في الدوري المصري، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية من المستشار تركي آل الشيخ.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيفا قد يفتح بشكل سريع إمكانية لعب مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج البلاد في الموسم الواحد، والدوري الفرنسي عليه أن يستفيد من ذلك البند خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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