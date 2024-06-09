"بعد اقتراب مباراتهما من الإلغاء".. كم عدد مواجهات المغرب وجمهورية الكونغو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أفادت تقارير باقتراب مواجهة المغرب وجمهورية الكونغو من الإلغاء والتي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الكبير بأغادير وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هسبريس فرنسا" اليوم الأحد فإن لاعبي جمهورية الكونغو قد رفضوا السفر إلى المغرب بسبب إخبار وزارة الرياضة لهم بتحمل تكاليف رحلة العودة من المغرب.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية تاريخ مواجهات المغرب وجمهورية الكونغو السابقة:

وسبق وواجه أسود الأطلس منتخب جمهورية الكونغو في 5 مواجهات بين اللقاءات الودية وبطولة كأس الأمم الإفريقية، حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين فقط.

ومن المقرر أن تكون مواجهة المغرب وجمهورية الكونغو هي الأولى بينهما في التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات برصيد 6 نقاط جمعها من خوض لقائين فقط، يليه منتخب زامبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب جمهورية الكونغو في المركز الخامس بدون رصيد من النقاط.

اقرأ أيضاً:

"إغراءات بالذهب والملايين".. 6 عروض سعودية لنجوم برشلونة وهذا هو موقف اللاعبين

4 حقائق عن غينيا بيساو تعطي الثقة لمنتخب مصر قبل صدامهما المرتقب