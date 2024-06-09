"بالاسماء والمراكز".. كيف يُفكر الزمالك في الميركاتو الصيفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يكثف مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الجارية من مفاوضاتهم مع عدد من اللاعبين والمحليين للحصول على توقيعهم ثم التفاوض مع أنديتهم حال حل أزمة إيقاف القيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن صدور قرار بتاريخ يوم 15 مايو الجاري بإيقاف نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن إدارة نادي الزمالك قد استقرت على عودة اللاعبين المعارين حتى يراهم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قبل حسم مصيرهم.

أحمد محمود، ظهير أيمن الجونة، ماجد هاني لاعب وسط بلدية المحلة وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة وحمدي علاء لاعب خط وسط سموحة جميعهم معارون وسيعودون مع نهاية الموسم للزمالك.

وعلى جانب آخر يعمل الزمالك على تدعيم عدد من المراكز لعل أبرزها: الهجوم، الجناح الأيسر وقلب الدفاع.

مهاجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

ذكرت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، اهتمام مسؤولو الزمالك بالتعاقد مع مهاجم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لوثر سينج.

مدافع غزل المحلة

ذكرت تقارير إعلامية حصول مسؤولي الزمالك على توقيع عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة.

جناح الجونة

وأفاد مصدر لمصراوي في وقت سابق بحصول مسؤولي الزمالك على توقيع جناج فريق الجونة أيمن سعد "موكا" تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال حل أزمة إيقاف القيد.

مدافع الكرامة السوري

وذكرت تقارير إعلامية بأن مسؤولي الزمالك قد حصلوا على توقيع مدافع نادي الكرامة السوري محمود الأسود.

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