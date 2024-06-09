موقف زيزو ورحيل ثنائي.. جوميز يحسم قائمة المغادرين عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يترقب عدد من لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك، موقفهم، من تحديد مصيرهم سواء بالبقاء داخل القلعة البيضاء، أو الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقود 5 لاعبين داخل فريق الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، وهم الحارسين محمد صبحي ومحمد عواد، ويوسف أوباما ومحمود علاء ومحمد أشرف "روقا".

وعلم موقع "الخليج 365"، أن هناك تحرك بالفعل من قبل مجلس إدارة النادي، لتجديد عقود ثنائي الحراس، محمد صبحي ومحمد عواد، بعدما منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الموافقة على استمرارهم.

وأوضح المصدر، أن جوميز أعد تقريرا عن اللاعبين الراحلين، في الموسم الجديد، وربما يشهد مغادرة الثنائي محمود علاء وروقا، وعدم تجديد عقودهما، بعدما أبدى المدرب عدم حاجته إليهما، بينما يتم التفاوض مع أوباما من أجل تجديد عقده.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني أيضا، سوف يطلب خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة، منهم محمد عاطف ومهاب ياسر، الوافدان الجدد من الانتقالات الشتوية الماضية، بينما لم يحسم مصير الأوغندي موتيابا، بعدما طلب أحد الأندية بشكل شفهي استعارته من بداية الموسم المقبل.

وأتم المصدر، أن المجلس أغلق باب رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، ونفس الأمر لأي لاعب من العناصر الأساسية التي يحتاجها الفريق.

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