اخبار الرياضه

على خطى كأس العالم 2022.. المرأة حكم لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خلال الفترة الماضية إسناد عدد من مباريات البطولة للعنصر النسائي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسيتولى 101 حكم قيادة لقاءات بطولة كوبا أمريكا 2024، من بينهم 8 سيدات.

وستتولى البرازيلية إيدينا ألفيش والأمريكية ماريا فيكتوريا قيادة مباريات في البطولة كحكم ساحة، وستساعدهما تاتيانا جوزمان كمسؤولة عن تقنية الفيديو "VAR".

وفي كأس العالم قطر 2022، تم اختيار 6 سيدات للتحكيم في المونديال، وجاء هذا القرار بعدما أصبحت قائمة الحكام الدوليين في الفيفا موحدة وتجمع بين الجنسين، مما جعل لجنة الحكام تختار حكاما من السيدات.

اقرأ أيضًا:

"بعد اقتراب مباراتهما من الإلغاء".. كم عدد مواجهات المغرب وجمهورية الكونغو؟

"جولة خارج الديار".. تركي آل الشيخ ينشر قرارا مرتقب من فيفا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا