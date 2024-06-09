على خطى كأس العالم 2022.. المرأة حكم لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خلال الفترة الماضية إسناد عدد من مباريات البطولة للعنصر النسائي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسيتولى 101 حكم قيادة لقاءات بطولة كوبا أمريكا 2024، من بينهم 8 سيدات.

وستتولى البرازيلية إيدينا ألفيش والأمريكية ماريا فيكتوريا قيادة مباريات في البطولة كحكم ساحة، وستساعدهما تاتيانا جوزمان كمسؤولة عن تقنية الفيديو "VAR".

وفي كأس العالم قطر 2022، تم اختيار 6 سيدات للتحكيم في المونديال، وجاء هذا القرار بعدما أصبحت قائمة الحكام الدوليين في الفيفا موحدة وتجمع بين الجنسين، مما جعل لجنة الحكام تختار حكاما من السيدات.

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