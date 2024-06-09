"المثلوثي أساسياً".. تشكيل تونس الرسمي لمواجهة ناميبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منتصر الوحيشي، عن تشكيل منتخب بلاده الرسمي لمواجهة نظيره منتخب ناميبيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد تشكيل منتخب نسور قرطاج للمباراة، تواجد نجم نادي الزمالك حمزة المثلوثي منذ بداية المباراة.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي العابدي، حمزة المثلوثي.خط الوسط: إلياس سخيري، نادر الغندري، إلياس عاشوري.

خط الهجوم: إلياس سعد، حمزة رفيعة، هيثم الجويني.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، جمعهم من ثلاثة مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.