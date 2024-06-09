لاعبا الريال وبرشلونة.. قائمة أصغر 10 لاعبين في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام على الأراضي الألمانية، في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

وتشهد هذه النسخة من اليورو مشاركة العديد من اللاعبين الشباب الذين برزوا في عالم كرة القدم الفترة الماضية.

وتواجد في قائمة أصغر 10 لاعبين كل من لامين يامال لاعب برشلونة، وزائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.

قائمة أصغر 10 لاعبين في يورو 2024

1.لامين يامال (أسبانيا) - 16 عاما

2.زائير إيمري (فرنسا) - 18 عاما

3.ليو سوير (سلوفاكيا) - 18 عاما

4.سميح كيليكسوي (تركيا) - 18 عاما

5.كنان يلدز (تركيا) - 18 عاما

6.جابرييل سيجوا (جورجيا) - 18 عاما

7.كوبي ماينو (إنجلترا) - 19 عاما

8.أردا جولر (تركيا) - 19 عاما

9.جواو نيفيس (البرتغال) - 19 عاما

10.آرثر فيرميرين (بلجيكا) - 19 عاما

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