تقارير: مانشستر سيتي يستعد لتعديل عقد نجم الفريق عقب اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، وجود اتجاه داخل إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، لتعديل عقد نجم الفريق فيل فودين، وزيادة راتبه للحفاظ عليه داخل صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي ستزيد عقد اللاعب الإنجليزي، والمقدر في الوقت الحالي ب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وذلك عقب عودة فودين من بطولة اليورو.

وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يستعد لجعل فودين أعلى لاعب إنجليزي حصولاً على راتب داخل البريميرليج، بعقد يتقاضى خلاله اللاعب 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وخاض فودين خلال الموسم الحالي 53 مباراة في مختلف البطولات رفقة مان سيتي، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفاً وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

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