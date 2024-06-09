شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 5 مواجهات لغينيا بيساو تزف بشرى سارة لمنتخب مصر.. مفارقة سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل مواجهات منتخب غينيا بيساو الأخيرة بشرى سارة لمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة مساء غد، الاثنين في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

ولم يتذوق منتخب غينيا بيساو طعم الفوز فى آخر 5 مباريات له بمختلف المسابقات، حيث تلقى الهزيمة في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، وهو ما يرفع حظوظ المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وتعزيز صدراته للمجموعة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة غينيا بيساو في السابعة مساء بعد غد الاثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.



وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.



وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.