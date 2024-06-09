شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يضمن صدارة مجموعته بتصفيات المونديال حتى التوقف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة غينيا بيساو غداً وهو يضمن صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، بغض النظر عن نتيجة اللقاء المباشر مع غينيا الوصيف برصيد 5 نقاط.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول 3 جولات بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة غينيا بيساو في السابعة مساء بعد غد الاثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء أمس الأول ، الخميس ، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.



وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.