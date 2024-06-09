شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يحضر جلسة الاستماع فى وكالة مكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى مقر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، للخضوع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات المصرية، بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

وأخطرت اللجنة اتحاد الكرة ونادى بيراميدز بإيقاف اللاعب عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب الوطنى لحين الخضوع لجلسة الاستماع، التى سيتم بناءً عليها تحديد مدى حقيقة اتهام اللاعب بالتلاعب فى عينية التحاليل.

ومن المقرر أن تقوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بمخاطبة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، وإخطارها بما تم فى جلسة الاستماع مع اللاعب، وما تراه الوكالة المصرية، على أن يتم رفع التقرير إلى الوكالة الدولية لتتخذ ما تراه مناسبا فى الأمر.

رمضان صبحى سبق ورد على الخطاب الأول من لجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، إلا أن قرار إيقاف اللاعب بشكل مؤقت جاء يوم 26 مايو، وقبل ساعات من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.