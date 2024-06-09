شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة مهاب ياسر فى الزمالك وموقفه من مباراة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة لكرة القدم بنادى الزمالك بكدمة قوية فى القدم منعته من التواجد فى مباراة البنك الأهلى الودية وأقيمت الجمعة الماضى وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.



وأجرى مهاب ياسر العديد من الفحوصات الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك للوقوف على مستوى الإصابة التى تعرض لها، وأثبتت معاناته من كدمات متفرقة على جانبى القدم، وتلقى العلاج المناسب.

وكشف مصدر لليوم السابع، أن إصابة مهاب ياسر لن تمنعه من التواجد فى مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها 14 يونيو الجاري ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من عمر مسابقة دورى " nile " (الدورى المصرى الممتاز) .

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.