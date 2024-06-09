شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة استماع رمضان صبحي أمام لجنة مكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل جلسة استماع رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أمام لجنة مكافحة المنشطات، بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

وحضر رمضان صبحي والمحامي القانوني وشريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز، إلى مقر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، واستغرقت جلسة الاستماع لما يقرب من ساعتين ونصف الساعة.

وينتظر رمضان صبحي قرار لجنة المنشطات بعد جلسة الاستماع، والتي من المنتظر أن تعلن عنها خلال الساعات المقبلة.

وكانت اللجنة أخطرت اتحاد الكرة ونادى بيراميدز بإيقاف اللاعب عن المشاركة مع فريقه أو المنتخب الوطنى لحين الخضوع لجلسة الاستماع، التى سيتم بناءً عليها تحديد مدى حقيقة اتهام اللاعب بالتلاعب فى عينية التحاليل.

ومن المقرر أن تقوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بمخاطبة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، وإخطارها بما تم فى جلسة الاستماع مع اللاعب، وما تراه الوكالة المصرية، على أن يتم رفع التقرير إلى الوكالة الدولية لتتخذ ما تراه مناسبا فى الأمر.

رمضان صبحى سبق ورد على الخطاب الأول من لجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، إلا أن قرار إيقاف اللاعب بشكل مؤقت جاء يوم 26 مايو، وقبل ساعات من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.