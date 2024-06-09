شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب بسرعة تجهيز هشام محمد وبيومى استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الجهاز الطبى برئاسة هشام مصطفى بسرعة تجهيز الثنائى هشام محمد ومحمد بيومى خلال فترة التوقف الحالية ليكونا جاهزين لمواجهة إنبى المقرر لها 17 يونيو الجارى.

ووضع الجهاز الطبى برنامجا تأهيليا لهشام محمد من أجل تجهيز بشكل كامل بدنيا للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، بينما يسابق طبيب الإسماعيلى الزمن من أجل تجهيز محمد بيومى الذى تجددت إصابته ويحتاج لـ10 أيام على الأقل للعودة للمباريات ومن الصعب لحاقه بالمباراة، إلا أن اللاعب يقاتل من أجل إنهاء البرنامج الموضوع له.



وحرص الجهاز الإداري للفريق على تنظيم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.



ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.