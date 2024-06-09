شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على نور الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 17-15, 3-11, 7-11, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بوجود 31 لاعباً ولاعبة فى منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

18 لاعبة وهن: نور الشربيني، سلمى الطيب، زينة ميكيوي، هنا معتز، نادين شاهين، نور الطيب، هنا رمضان، نور أبو المكارم، ندى عباس، سلمى هاني، فريدة محمد، نوران جوهر، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، كنزى أيمن، مريم متولي، روان العربي، وهانيا الحمامى.

13 لاعباً وهم: على فرج، عمر مسعد، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، يحيى النوساني، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، مصطفى عسل، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، على أبو العينين.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.