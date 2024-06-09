الامارات | الرياضي اللبناني يهزم بطل الصين في افتتاح دوري أبطال آسيا بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الرياضي اللبناني على منافسه بطل الدوري الصيني فريق «لياونينغ فلاينغ ليوباردز» (118-75)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، لحساب المجموعة الأولى، في افتتاح نهائيات دوري أبطال آسيا لكرة السلة، المقامة في نسختها الأولى حتى 15 يونيو الجاري، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي.

كما شهد اليوم الافتتاحي، ولحساب المجموعة الثانية، فوز «هيروشيما دراغونفلايز» على «بيلتا جايا» الاندونيسي بواقع (86-69)، وتحقيق «غورغان» الإيراني لانتصارٍ عريض على حساب بطل الدوري الكوري الجنوبي «كي سي سي أيغس» بنتيجة (102-79).

ولم يجد الرياضي صعوبة في كسر حاجز الـ 100 نقط وتحقيق انتصاره الكبير على «لياونينغ فلاينغ ليوباردز» الصيني، بعدما أحكم لاعبي الفريق اللبناني قبضتهم على الفترات الثلاثة الأولى للمباراة بواقع (37-20 و28-12 و35-19)، فيما ذهبت نتيجة الفترة الرابع لصالح «لياونينغ فلاينغ ليوباردز» الصيني بنتيجة (24-18).

ومنح مدرب الرياضي أحمد فران الفرصة لجميع لاعبيه للمشاركة في المباراة، حيث برز منهم السداسي، البوسني علم الدين كيكانوفيتش بتسجيله 27 نقطة و9 متابعات، والأميركي زاك لوفتون صاحب رصيد 20 نقطة و9 تمريرات حاسمة، والدولي اللبناني وائل عرقجي بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات، وكريم زيتون وهايك غيوكوجيان والاسترالي ثون مايكر بتسجيل كل منهم 14 نقطة.