المنتخب البلجيكي يفقد خدمات مدافعه في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض المنتخب البلجيكي لضربة موجعة قبل خوض منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، والتي ستستضيفها ألمانيا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن إصابة مدافعه، توماس مونييه، وذلك قبل المباراة الافتتاحية له باليورو أمام سلوفاكيا، المقرر لها الإثنين المقبل.

وكتب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيان رسمي يكشف فيه تفاصيل إصابة مدافعه، فقال: "لن يسافر توماس مونييه مؤقتًا إلى ألمانيا يوم الأربعاء بسبب إصابة عضلية".

وتابع: "سيكون هناك المزيد من الاختبارات في اليومين المقبلين".

ويأتي المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الخامسة ضمن منافسات يورو 2024، حيث يأتي برفقة، رومانيا وسلوفاكيا، وأيضًا أوكرانيا.

وكان مونييه قد شارك بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام لوكسمبورج، لكنه غادر اللقاء، بعدما تعرض للإصابة عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا واجه كل من الجبل الأسود ولوكسمبورج، حيث حقق الفوز عليهما في اطار استعداداته لخوض منافسات اليورو.