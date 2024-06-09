سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة إفريقيا للفرق

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب مصر لسيدات سلاح الشيش في منافسات الفرق بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للسلاح التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وأحرز منتخب "مصر " الذهبية بعد فوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 45 - 25، ليحصد المنتخب المصري على الميدالية الذهبية فيما حقق المنتخب التونسي الميدالية الفضية.



ومثل المنتخب المصري لسلاح الشيش كلًا من: "يارا الشرقاوي، ملك حمزة، نهى هاني، سارة حسني"، بينما يضم الجهاز الفني كلًا ماهر حمزة وتامر طاحون.



الجدير بالذكر قد حقق المنتخب المصري 18 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 9 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد ميداليات البعثة المصرية إلى 19 ميدالية.



ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كلًا من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.