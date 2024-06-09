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جوميز يعقد جلسة مع مساعديه على هامش مران الزمالط

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، جلسة مع مساعديه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جوميز خلال الاجتماع بمعاونيه على مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق استعداداً للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق، و الاطلاع على التقارير الخاصة بالفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، بجانب الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي والبدني.

واطمأن جوميز من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على حالة اللاعبين المصابين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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