الخليج السعودي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي الخليج السعودي موقفه من استمرار لاعبه الدولي المصري محمد شريف من الاستمرار مع صفوف الفريق من عدمه بالموسم المقبل.

أكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي الخليج قرر بيع لاعبه محمد شريف في الميركاتو الصيفي المقبل، وبدأت في خطوات تسويقه تمهيدا لبيع اللاعب الدولي المصري.

وتابعت أن نادي الخليج يريد بيع محمد شريف في الميركاتو، حيث يسمح عقده مع النادي بانتقاله إلى أي فريق على عكس التقارير التي أفادت إلى أن عقد اللاعب مقيد بالعودة إلى النادي الأهلي بعد نهايته.

ويسعى نادي الخليج الذي ضمن تواجده في الدوري السعودي للمحترفين، لتدعيم صفوفه بقوة في الموسم الكروي الجديد.

وكان محمد شريف أنتقل إلى صفوف نادي الخليج قادما من الأهلي في صيف 2023، بعدما قرر اللاعب الرحيل بسبب عدم مشاركته مع المدرب السويسري مارسيل كولر بشكل أساسي.

في سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات سابقة أنه في حال رحيل شريف عن صفوف الخليج فهو مرحب به بالعودة إلى النادي الأهلي من جديد.

