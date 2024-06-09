شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات حسين حسنى قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسين حسني، لاعب فريق سيراميكا، جاهزًا للدخول فى قائمة فريقه أمام الزمالك، المقرر لها 14 يونيو الجارى، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى nile.

وتعرض حسين حسني للإصابة بكسر فى الترقوة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وتعافى اللاعب تمامًا من الإصابة التي ألمت به وهي كسر في الترقوة.

وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في أي مباراة مع سيراميكا بداية من لقاء الزمالك المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.



ويبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الأول تاريخيا أمام الزمالك، حيث لم يسبق لفريق سيراميكا أن حقق نتيجة إيجابية في تاريخه، حيث واجه الزمالك في 7 مباريات سابقة انتهت جميعا بالهزيمة، سجل خلالها 4 أهداف فقط واستقبل 14 هدفا، ويأمل في كسر هذه العقدة خلال مباراتى الدورى المقرر لها 14 و29 يونيو الجارى.



واستغل أيمن أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.



ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.