شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يقترب من العودة لتشكيل منتخب مصر أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد حمدي ظهير أيسر المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، من العودة لتشكيل منتخب مصر الأساسي أمام غينيا بيساو، والمقرر لها السابعة مساء غد الإثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وغاب حمدي عن مواجهة بوركينا فاسو الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وذلك للإيقاف بسبب الطرد الذى تعرض له في آخر مباراة للمنتخب بنهائيات أمم أفريقيا أمام الكونغو.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة غينيا بيساو في السابعة مساء بعد غد الاثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء أمس الأول ، الخميس ، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.