شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة نظرية من كولر.. وتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.