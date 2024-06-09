شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على تعديل طريقة اللعب أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إجراء تعديلات على طريقة اللقب الخاصة بالمنتخب في مواجهة غينيا بيساو المقرر لها في السابعة مساء بعد غد الإثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

وقرر العميد العودة لطريقة لعب 4-3-3 بالاعتماد على أربعة مدافعين بعد عودة محمد حمدي للتشكيل من الإيقاف، في حين يدفع بثلاثة لاعبين في الوسط، على أن يمنح صلاح حرية هجومية على أطراف الملعب عكس الأدوار التي لعبها في مباراة بوركينا فاسو.

وكان حسام حسن قد خاض مواجهة بوركينا فاسو بطريقة 3-5-2، ونجح في مباغتة المنافس بهدفين في أقل من عشر دقائق، قبل أن يعود لتعديل الطريقة في الشوط الثاني.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الإثنين، بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف ومحمد صلاح.