شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص من الشحات لمعلول فى مران الأهلى: "يا هنانا يا سعدنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات لاعب الأهلي على استقبال علي معلول زميله بالفريق بطريقة خاصة، من خلال الهتاف الشهير الذي تردد جماهير القلعة الحمراء للاعب التونسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو يقوم فيه الشحات بترديد الهتاف الشهير لعلي معلول: "يا هنانا يا سعدنا.. علي معلول عندنا".

ويواصل علي معلول أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية، حيث يحضر كل يوم لأداء تدريباته في صالة الجيم وتحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.