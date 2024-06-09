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عبد الرحمن البانوبى لاعب زد على رادار أندية سعودية

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القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الرحمن البانوبي لاعب زد دائرة اهتمامات أندية سعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما نال إعجاب مسئولي أحد الأندية .

وأكد مصدر مقرب من البانوبي أن هناك وكيلا سعوديا استفسر عن موقف اللاعب ومطالب نادى زد المالية للموافقة على بيع اللاعب، وكذلك شروط البانوني نظير الموافقة على الانتقال للدوري السعودي.

ورفض المصدر الإفصاح عن هوية النادي السعودي حفاظا على سرية المفاوضات خشية من دخول أطراف أخرى في الصفقة ويفسدها على النادي.

وانضم عبد الرحمن البانوبي إلى زد في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي سيراميكا بعدما تألق اللاعب في الفترة الماضية مع ناديه وخلال إعارته في الموسم الماضي إلى الداخلية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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