شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على علي فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها برمنجهام خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 2-11, 13-11, 4-11, 12-10.

وكانت نوران جوهر قد توجت بذات اللقب بمنافسات السيدات، وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 17-15, 3-11, 7-11, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بوجود 31 لاعباً ولاعبة فى منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

18 لاعبة وهن: نور الشربيني، سلمى الطيب، زينة ميكيوي، هنا معتز، نادين شاهين، نور الطيب، هنا رمضان، نور أبو المكارم، ندى عباس، سلمى هاني، فريدة محمد، نوران جوهر، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، كنزى أيمن، مريم متولي، روان العربي، وهانيا الحمامى.

13 لاعباً وهم: على فرج، عمر مسعد، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، يحيى النوساني، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، مصطفى عسل، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، على أبو العينين.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.