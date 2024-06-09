قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - تذاع مباراة مصر وغينيا بيساو فى تمام السابعة مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد "24 سبتمبر"، فى الجولة الرابعة بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع المباراة على قنوات إس إس سي السعودية الرياضية.

حقق منتخب مصر ، فوزا صعبا على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدفى منتخب مصر محمود حسن تريزييجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف بوركينا فاسو بتوقيع لاسنا تراورى فى الدقيقة 56 .

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد