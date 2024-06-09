ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل جيبوتي أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب جيبوتي، أمام نظيره إثيوبيا، بنتيجة هدف لكل فريق، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وتمكن منتخب جيبوتي من التقدم بهدف أول في الدقيقة 29 عن طريق جابرييل دادزي، وتعادل منتخب إثيوبيا في الدقيقة 31 عن طريق مينيلو ونديمو.

وجاءت ترتيب محموعة مصر على النحو التالي:

1- مصر .. 9 نقاط

2- غينيا بيساو .. 5 نقاط

3- بوركينا فاسو .. 4 نقاط

4- سيراليون .. 4 نقاط

5- إثيوبيا .. 3 نقاط

6- جيبوتي .. نقطة

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وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق فوزًا ثمينًا على نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه الفراعنة، في المباراة المقبلة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.