تفاصيل جلسة رمضان صبحي مع لجنة مكافحة المنشطات

خضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، لجلسة استماع اليوم الأحد، أمام لجنة منظمة مكافحة المنشطات المصرية.

وجاءت الجلسة من أجل التحقيق عن سبب فساد العينة الخاصة باللاعب والتي خضع لها عقب مشاركته في أحد المباريات مع فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وكانت لجنة المنشطات، قررت إيقاف رمضان صبحي في وقت سابق لحين الخضوع لجلسة الاستماع التي أجريت اليوم.

وشهدت الجلسة تأكيد من رمضان صبحي، على عدم معرفته أي شئ بخصوص فساد عينة التحليل الخاصة بقه وأنه امتثل فقط لطلب الخضوع لكشف المنشطات دون أي اعتراض عقب المباراة.

وامتدت جلسة الاستماع في حضور رمضان صبحي، مايقرب من ساعتين ونصف قدم خلالها أدلة على براءته وأنه ليس متورط في أي شبهة بتعاطي المنشطات.

وشهدت الجلسة حضور شريف إكرامي شقيق زوجة رمضان، وحارس بيراميدز، والمستشار القانوني للنادي.

وكان محامي رمضان صبحي في وقت سابق، أدلى بتصريحات مؤكدًا على براءة اللاعب وأنه سيتم التصعيد للفيفا في حالة عدم تبرئة اللاعب,