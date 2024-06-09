الخليج السعودي يحبط محمد شريف بقرار مثير

أفادت تقارير صحيفة سعودية، اليوم الأحد، عن رغبة إدارة نادي الخليج، في بيع المهاجم المصري محمد شريف، خلال موسم الانتقالات الصيفة الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن عقد محمد شريف، يسمح بانتقاله لأي نادِ، على عكس بعض التقارير التي أشارت إلى أن عقد اللاعب مُقيد بالعودة إلى الأهلي المصري عقب نهايته.

ويسعى نادي الخليج، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعدما نجح في البقاء ضمن أندية الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، في آخر موسمين.

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وفي سياق متصل، تترقب جماهير نادي الخليج موقف بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، والذي بات قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق التعاون.

الجدير بالذكر أن محمد شريف انتقل إلى نادي الخليج قادمًا من صفوف الاهلي المصري، حيث ساهم في 8 أهداف مع الفريق في الموسم المننقضي بواقع تسجيل 6 وصناعة هدفين.