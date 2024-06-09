عرض مغري من الدوري الإسباني لضم محترف النصر السعودي

تلقى نادي النصر السعودي، عرضًا مغريًا من أتلتيك بلباو، لضم مدافع فريقه الأول لكرة القدم، إيميريك لابورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة ماركا، أن إدارة النادي الإسباني مستعدة لدفع 15 مليون يورو لنظيرتها في النصر السعودي، من أجل حسم صفقة التعاقد مع لابورت.

وكان إيمريك لابورت قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 27.5 مليون يورو.

اقرأ أيضًا.. النصر السعودي يقترب من حسم صفقة الحارس

ويستعد لابورت للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، لحساب المجموعة الثانية، بحثًا عن لقبه القاري الرابع.

جدير بالذكر أن لابورت شارك في 40 مباراة مع النصر السعودي في الموسم الماضي، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.