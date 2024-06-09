النصر السعودي يقترب من حسم صفقة الحارس

أصبح نادي النصر السعودي، قريبًا من حسم صفقة حارس المرمى بشكل رسمي لدعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم.

وأوضح الصحفي توماس فلودارشيك، أن نادي النصر السعودي اقترب من حسـم صفقة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

وأشار إلى أن إدارة النصر السعودي دخلت في مفاوضات جادة مع الحارس البولندي، منذ عدة أسابيع مقابل 20 مليون يورو.

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وشددت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد، أن صفقة الحارس تشيزني صاحب الـ35 عامًا، ستكلف ‎خزينة النصر السعودي 300 مليون ريال سعودي من رواتب وقيمة شراء العقد.

وكان النصر قد قرر رحيل دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق بشكل رسمي في نهاية الموسم المنصرم.

وأنهى النصر بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة.

فيما خسر العالمي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام أمام نظيره الهلال، في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.