موسيماني يستعد للعودة إلى الدوري المصري

كشف مدرب النادي الاهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حقيقة عودته مرة آخرى إلى الدوري المصري من جديد في فترة الانتقالات القادمة.

وكان موسيماني أخفق موسيماني أخفق في دوري روشن في السعودية مع أبها بعد الخسارة أمام الحزم وهبط إلى الدرجة الأولى.

وحتى هذه اللحظة فإن موسيماني مبهم، حيث لم بعلن نادي أبها مدة عقد الجنوب أفريقي.

وقال موسيماني في تصريحات لمجلة “Soccer Laduma” الجنوب إفريقية، وقال: ” هناك دائمًا نادي سوف أدربه”.

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وتابع: ” مازلت حتى الآن مع أبها، ولا أعرف ما المصير، فهناك دائمًا فريق بالأمس يرغب في مدرب له”.

وواصل ” لم أحسم مستقبلي حتى الآن، فدائمًا يوجد نقاشات لماذا هذا الفريق أو لماذا آخر، فهناك في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا”.

واختتم حديثه: ” هناك فرق في مصر، تونس، والجزائر وكل مكان، لقد حققت الكثير من الإنجازات في أكثر من دولة، لذا فدائمًا هناك فريق ما سأدربه، لكن السؤال من هو الفريق وأين وماذا يملك؟”.