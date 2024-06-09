"ثنائي مدريد في المقدمة".. تعرف على اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، في نسختها رقم 17، والمقرر إقامتها في ألمانيا.

ومن المقرر انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، يوم 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا 2024 مشاركة العديد من النجوم، أصحاب القيمة التسويقية العالية.

ويأتي في صدارة أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية في بطولة اليورو، الثنائي جود بيلنجهام نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الإنجليزي، وزميله الجديد في ريال مدريد النجم الفرنسي كليان مبابي، بقيمة تسويقية وصلت إلى 120 مليون يورو لكلا منهما.

وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في بطولة يورو 2024 كالتالي:

1- جود بيلنجهام.. "إنجلترا".. 180 مليون يورو.

2- كيليان مبابي.. "فرنسا".. 180 مليون يورو.

3- فيل فودين.. "إنجلترا".. 150 مليون يورو.

4- بوكايو ساكا.. "إنجلترا".. 140 مليون يورو.

5- فلوريان فيرتيز.. "ألمانيا".. 130 مليون يورو.

6- ديكلان رايس.. "إنجلترا".. 120 مليون يورو.

7- جمال موسيالا.. "ألمانيا".. 120 مليون يورو.

8- رودري.. "إسبانيا".. 120 مليون يورو.

9- إدوارد كامافينجا.. "فرنسا".. 100 مليون يورو.

10-هاري كين.. "إنجلترا".. 100 مليون يورو.

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