مصدر لـ "الخليج 365": هذا اللاعب وقع للأهلي 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أولى صفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، زين الدين بلعيد، وقع على عقد مع الأهلي مدته 4 سنوات.

وأوضح المصدر أن خزينة الأهلي تحملت فقط الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الجزائري المقدر بـ 650 ألف يورو.

وأتم المصدر أن المارد الأحمر أنهى كل شيء مع اللاعب والنادي الجزائري، وبلعيد أصبح أولى صفقات الفريق للموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن بلعبيد انضم إلى اتحاد العاصمة الجزائري في موسم 2020/21 قادما من نصر حسين داي.

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