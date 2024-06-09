لاعبو الأهلي يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يجري لاعبو الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عمليات الإحماء على الصالة رقم "1" بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهر، استعداداً لملاقاة الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، والذي يقام بنظام "beest of 5".

ويلاقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد، في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الاتحاد السكندري تمكن من تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي، في أولى لقاءات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، بنتيجة (71-69).