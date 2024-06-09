اخبار الرياضه

محاضرة كولر وحضور معلول.. كواليس مران الأهلي استعدادا لفاركو (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل النادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فاركو في الممتاز.

وقبل انطلاق المران، عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وواصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وحرص الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، على حضور تدريبات الفريق لمؤازرة اللاعبين، عقب إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز أمس السبت على النجوم بهدف نظيف وديا، ضمن الاستعدادات لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل.

اقرأ أيضًا:

مصدر لـ "الخليج 365": هذا اللاعب وقع للأهلي 4 سنوات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا