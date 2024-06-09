محاضرة كولر وحضور معلول.. كواليس مران الأهلي استعدادا لفاركو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل النادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاق المران، عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وواصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وحرص الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، على حضور تدريبات الفريق لمؤازرة اللاعبين، عقب إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز أمس السبت على النجوم بهدف نظيف وديا، ضمن الاستعدادات لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل.

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