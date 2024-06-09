"إنجلترا تتصدر والبرتغال بالقائمة".. قائمة أعلى 10 منتخبات قيمة تسويقية في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، في نسختها رقم 17، والمقامة في ألمانيا.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، يوم 14 يونيو الجاري، حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وتضم هذه النسخة من البطولة 24 منتخبا من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، وأصحاب القيم التسويقية الكبيرة.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن إجمالي القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في هذه النسخة من البطولة، تصل إلى 11.47 مليار يورو.

وجاءت قائمة أعلى 5 منتخبات من حيث القيمة التسويقية في بطولة يورو 2024 كالتالي:

1- إنجلترا.. 1.52 مليار يورو.

2- فرنسا.. 1.23 مليار يورو.

3- البرتغالي.. 1.05 مليار يورو.

4- إسبانيا.. 965.50 مليون يورو.

5- ألمانيا.. 851.00 مليون يورو.

6- هولندا.. 845.00 مليون يورو.

7- إيطاليا.. 705.50 مليون يورو.

8- بلجيكا.. 584.50 مليون يورو.

9- الدنمارك.. 415.50 مليون يورو.

10-أوكرانيا.. 379 مليون يورو.

ويذكر أن المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في 11 مدينة أوروبية، بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

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