"انتهاء الأزمة".. منتخب الكونغو يستعد للسفر إلى المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الأحد، انتهاء أزمة لاعبي منتخب الكونغو بشأن السفر إلى المغرب لمواجهة أسود الأطلس في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وذكرت صحيفة "راديو مارس" المغربية، أن لاعبي المنتخب الكونغولي تواجدوا في الطائرة، التي ستنقلهم إلى مطار المسيرة بأغادير لمواجهة أسود الأطلس.

وكان لاعبو المنتخب الكونغولي رفضوا الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى المغرب، لملاقاة المنتخب المغربي، بسبب وجود خلاف بين اللاعبين ووزارة الرياضة بالكونغو، بعد أن طالبت وزارة الرياضة الكونغولية اللاعبين بتحمل تكاليف العودة من المغرب، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعبين.

ويلاقي المنتخب المغربي نظيره منتخب الكونغو، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "أغادير" بالمغرب.

ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب الكونغو في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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