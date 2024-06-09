تجمع محبي صلاح.. 5 صور من التدريب الأول لمنتخب مصر في غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم أول تدريب له في غينيا بيساو استعدادا لمواجهتهم غدا الإثنين.
وشهد المران تجمع محبي صلاح في غينيا بيساو خلف بوابة ملعب التدريب وهتفوا باسمه.
ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على منصة "إنستجرام" مقاطع فيديو لتدريبات الفراعنة.
ويلتقي الفراعنة مع غينيا بيساو ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويتصدر مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما حل منتخب غينيا وصيفا برصيد 5 نقاط.
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