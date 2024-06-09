موتيابا يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة شكواه ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تجهيز شكوى ضد النادي، بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتداولت أنباء في الفترة الماضية، عن تجهيز موتيابا شكوى ضد الزمالك، بسبب مستحقات 3 أشهر متأخرة بدل السكن.

وقال موتيابا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا أعلم شئ عن هذه الأخبار".

وانضم الأوغندي ترافيس موتيابا صاحب الـ18 عاما إلى الزمالك، في فبراير الماضي 2024.

وشارك مع أوغندا ضد بوتسوانا، في المباراة السابقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وانتهت لصالح الأول.

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