"جيبوتي تحصد النقطة الأولى".. نتائج مباريات اليوم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن منتخب جيبوتي من حصد النقطة الأولى له في التصفيات، بعدما تعادل مع نظيره الإثيوبي بنتيجة هدف لكل منتخب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "العبدي" بالمغرب.

ويذكر أن منتخب جيبوتي يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من، "مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا".

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأحد بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 كالتالي:

جيبوتي ضد إثيوبيا (1-1)

الكونغو الديمقراطية ضد توجو (1-0)

موريتانيا ضد السنغال (0-1)

ناميبيا ضد تونس (0-0)

ساو تومي وبرينسيبي ضد ليبيريا(0-1)

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